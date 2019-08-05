Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал о своем грядущем переходе в "Спартак".
"Спартак" — топ-клуб с огромным количеством болельщиков и большой историей. Он активно конкурирует с "Зенитом", ЦСКА, "Динамо", "Краснодаром" и "Локомотивом". Здесь серьезная организация, меня привлекает амбициозность клуба.
"Спартак" видит меня на позиции «десятки». Скауты москвичей тщательно изучили мою игру при помощи своих связей с тренерами (Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Леонид Слуцкий). Тренер смотрел все матчи АЗ, это показывает, как сильно во мне заинтересованы.
Как меня приняли в Москве? Там очень хорошие и приветливые люди! "Спартак" — мегаклуб из города с 13 миллионами жителей, а по всей стране за него болеют 15 миллионов человек. Думаю, это говорит о многом", — цитирует Тила De Telegrаaf.
Sport24.ru
Гус Тил: "Спартак" - топ-клуб, у которого 15 млн болельщиков в России
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