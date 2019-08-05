» » Гус Тил: "Спартак" - топ-клуб, у которого 15 млн болельщиков в России

Гус Тил: "Спартак" - топ-клуб, у которого 15 млн болельщиков в России

Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал о своем грядущем переходе в "Спартак".

"Спартак" — топ-клуб с огромным количеством болельщиков и большой историей. Он активно конкурирует с "Зенитом", ЦСКА, "Динамо", "Краснодаром" и "Локомотивом". Здесь серьезная организация, меня привлекает амбициозность клуба.

"Спартак" видит меня на позиции «десятки». Скауты москвичей тщательно изучили мою игру при помощи своих связей с тренерами (Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Леонид Слуцкий). Тренер смотрел все матчи АЗ, это показывает, как сильно во мне заинтересованы.

Как меня приняли в Москве? Там очень хорошие и приветливые люди! "Спартак" — мегаклуб из города с 13 миллионами жителей, а по всей стране за него болеют 15 миллионов человек. Думаю, это говорит о многом", — цитирует Тила De Telegrаaf.

Sport24.ru

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Тил Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Милан Бадель, которым интересовался "Зенит", вернулся в "Фиорентину"
"Кальяри" подтвердил переход Наингголана
Вице-президент "Монако" Петров: мы не планируем продавать Головина
Гус Тил: "Спартак" - топ-клуб, у которого 15 млн болельщиков в России 5
Агент: нельзя сказать, что Джорджевич покинет "Зенит". Лука вполне может остаться в команде
Лионель Месси получил травму ноги и не полетит с командой в США 1
"Спартак" узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы 10
Сергей Паршивлюк: так играть, как сыграл Понсе, нельзя
"Краснодар" может сыграть с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ 8
Трио лидеров не забивает ни разу. Обзор 6-го тура ФНЛ
МВД отказалось возбуждать уголовное дело в отношении Глушакова об угрозах в адрес жены 2
Сергей Родионов может вернуться на пост директора Академии московского "Спартака" 2
Данил Круговой ведет переговоры с "Зенитом", но до зимы игрок останется в "Уфе"
Могли дома сидеть. Как в России выталкивают болельщиков со стадионов 2
"Локомотив" готов предложить 3,5 млн евро за Комличенко 5
FARE - о скандале вокруг Малкома: проблемы с расизмом среди болельщиков "Зенита" далеко не новость 11
"Реал" готов отдать за Погба Хамеса Родригеса и 27 млн
Михаил Боярский: матч "Спартак" - "Динамо" - жалкая пародия на футбол. В Питере мы увидели настоящую игру 20
В УЕФА отказались комментировать ситуацию вокруг Малкома и обвинений болельщиков "Зенита" в расизме 17
На матче между "Барселоной" и "Арсеналом" было почти 100 тысяч фанатов
Игорь Акинфеев: мне не хватает ребят из ЦСКА, которые уже закончили 4
Игорь Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля - как Яновский, Рахимич или Вернблум 5
Роналду выбрал свой любимый гол за карьеру
"Оренбург" приобрел израильского защитника Готлиба
В MLS игрок после гола взял микрофон и крикнул: "Прекратите насилие с оружием!" 1
Принц Великобритании призвал фанатов следить за своим психическим здоровьем
Игорь Лебеденко: словами расположение болельщиков "Торпедо" точно не верну
Петр Авен: никакой тренерской мысли у Карреры я не видел 24
Николай Савичев о том, что Игнашевич не заявлен главным тренером "Торпедо": должны быть исключения. Человек заслуженный 3
Эрнесто Вальверде: не знаю, продаст "Барселона" кого-то или нет, но конкуренция будет большая
Все новости