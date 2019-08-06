Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал гол "Зенита", забитый в концовке игры 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).
"Зенит" пропустил на 80-й минуте, а отыгрался лишь в компенсированное время благодаря мячу Артема Дзюбы. После игры высказывались мнения, что перед забитым мячом защитник петербургского клуба Бранислав Иванович совершил фол в центре поля, поэтому гол Дзюбы должны были отменить.
"Стоило ли засчитывать гол "Зенита" в концовке встречи? На этом матче работал VAR, где пустом коммуникации между арбитром и VAR произошел диалог. У нас есть служебное видео, где видно, что нарушения со стороны Ивановича не было. Гол забит без нарушения, он засчитан верно", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: нарушения со стороны Ивановича перед голом Дзюбы не было, мяч засчитан верно
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»