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Александр Егоров: нарушения со стороны Ивановича перед голом Дзюбы не было, мяч засчитан верно

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал гол "Зенита", забитый в концовке игры 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).

"Зенит" пропустил на 80-й минуте, а отыгрался лишь в компенсированное время благодаря мячу Артема Дзюбы. После игры высказывались мнения, что перед забитым мячом защитник петербургского клуба Бранислав Иванович совершил фол в центре поля, поэтому гол Дзюбы должны были отменить.

"Стоило ли засчитывать гол "Зенита" в концовке встречи? На этом матче работал VAR, где пустом коммуникации между арбитром и VAR произошел диалог. У нас есть служебное видео, где видно, что нарушения со стороны Ивановича не было. Гол забит без нарушения, он засчитан верно", - цитирует Егорова Sport24.ru.

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Теги: Егоров Иванович Дзюба Зенит Краснодар
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