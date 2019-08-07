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Жена Ивана Новосельцева: не знаю, откуда у Ивана большие суммы на счетах. Он сам будет давать объяснения

Катерина Новосельцева, супруга защитника "Сочи" Ивана Новосельцева, рассказала, что хотела решить вопрос о разделе имущества мирным путем, а также отметила, что не знает, откуда у супруга большие суммы денег на счете.

"Были требования со стороны защиты Ивана. Я их выполнила, со своей стороны. А Ваня посчитал что свои условия он выполнять не будет. Непонятно, что они там делают. Это в очередной раз некрасиво и низко. Те деньги, которые я потратила на предоставление суду информации, я могла потратить на ребенка. Но это был запрос с их стороны, который они не выполнили. Ваня мог найти пару минут и немного денег, чтобы провести то, что запросила его сторона.

Я хотела все урегулировать вне суда, чтобы он вышел на связь, и мы поговорили. Все изначально должно было быть по-другому. Я никогда в жизни не думала, что меня коснется такая ситуация. Не понимала, как люди могут вместе жить, а потом делать такие вещи. Что движет людьми в таком случае? Моей семье это чуждо. Видимо, семье Ивана и ему самому это нормально. Видимо, так его воспитали.

Человек должен нести ответственность за свои поступки. И Иван тоже. Для этого у меня есть адвокаты и решение суда. Я буду отстаивать свои права. Откуда у Ивана большие суммы на счетах? Я не знаю. Мы провели экспертизу. Что и как — будет давать объяснения сам Иван", - цитирует Новосельцеву Sport24.ru.

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Теги: Новосельцев
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