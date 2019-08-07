Кахор Муминов – о будущем Шомуродова: ЦСКА – один из уважаемых клубов России, но пока не рассматриваем предложения из РПЛ

Кахор Муминов, представитель компании Prosports management, которая сотрудничает с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, дал комментарий о будущем нападающего, который ярко выглядит на старте сезона РПЛ.– ЦСКА – один из уважаемых клубов в России, но мы приняли решение пока не рассматривать предложения из РПЛ. Желание парня – попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Но мы уважаем "Ростов" и считаем, что решение об условиях и времени продажи должны принять они.