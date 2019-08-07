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Юнес Намли: считаю, "Краснодар" был лучше "Порту", но не использовал свои моменты

Атакующий полузащитник "Краснодара" Юнес Намли прокомментировал поражение своей команды в первом матче квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Порту".

– Несколько слов о самом начале матча. Почему не получалась игра в первые, наверное, 20-25 минут?
– Я не знаю, почему так получилось. Сложно сказать. Наверное, это потому что три дня назад мы играли против "Зенита". Возможно, не успели восстановиться. Нам сегодня действительно потребовалось 10-15 минут, чтобы войти в игру, как следует. Все равно я считаю, что мы сегодня играли хорошо, сделали много работы. К сожалению, не выиграли. Но я считаю, мы были лучше "Порту" и больше заслужили победу. Мы не использовали те игровые моменты, что у нас были. А "Порту" – использовал, пусть их (моментов) и не так много было. Все решил штрафной.

– Штрафной, который был реализован "Порту"... Как так получилось? Команда расслабилась, посыпалась в конце встречи?
– Я не думаю, что мы потеряли концентрацию или что-то вроде. Мы были в фокусе все 90 минут игры. Просто нам не удалось забить. Что можно сказать насчет штрафного? Они хорошо его исполнили, забили. Хотя могу сказать, что такой штрафной судья мог и назначать.

Но понятно, что играя на таком уровне, тебя наказывают даже за самую маленькую ошибку. Это – Лига Чемпионов. Еще ничего не потеряно, все может измениться. У нас есть ответная игра в гостях. Уверен, мы проведем её хорошо.

– Юнес, ты недавно в команде. Насколько ты уже стал "своим", привык к коллективу? Куда есть прибавлять этому составу?
– Я некоторое время уже пробыл с командой. Могу сказать, что практически полностью адаптировался, наладил связи с игроками. У нас есть хорошая командная работа, мы установили взаимодействие. Конечно, много новых игроков в команде, поэтому требуется время, чтобы привести нашу игру в лучшее состояние. Сколько новых игроков вышло в составе на игру с "Зенитом"? По-моему, их было шесть. Время будет идти, команда будет играть лучше. Даже сегодня мы играли неплохо. И против кого? "Порту" – это команда, которая дошла до 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

У нас осталась игра на выезде. Надеюсь и верю в команду и в наши силы. Все в наших руках.

Источник: www.rusfootball.info

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Теги: Намли Краснодар Порту
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