Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, сообщил, что черногорский футболист, скорее всего, продолжит карьеру в «Локомотиве».
«Лука, вероятнее всего, перейдет в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что все сложится. Однако многое зависит и от «Зенита», — сказал Глушевич Sport24.
Два предыдущих сезона 25-летний Джорджевич, являющийся игроком «Зенита» с 2012 года, провел в аренде в тульском «Арсенале».
Агент: Джорджевич, вероятнее всего, перейдет в "Локомотив"
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