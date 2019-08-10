Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча пятого тура РПЛ с "Зенитом" (0:2) высказался о первом пропущенном голе, травме вратаря Антона Шунина и составе команды.
"Во время первого пропущенного гола был быстрый ввод мяча, мы не успели перестроиться.
Завтра Шунин будет проходить обследование, и будет понятно, какой степени серьезности у него травма.
Нам нужно закончить комплектование и закрыть ряд проблемных позиций. Мы начнем выстраивать команду, когда будет завершено комплектование", - цитирует Хохлова Sport24.ru.
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование
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