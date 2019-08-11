Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (3:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.



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- Удивлён увиденному, и удивлён приятно! Наконец-то команда меня порадовала, и я уверен, что довольными остались многие болельщики "Спартака", - начал Рейнгольд. - Победа стала возможной благодаря безоговорочной игровой дисциплине, это и требовалось ранее от команды. Каждый был на своём месте, выполнял свою работу и делал это хорошо. Ну и индивидуальное мастерство, конечно же. В первую очередь речь о Бакаеве, Шюррле... ведущие игроки команды, особенно радует немец, ведь он сразу же начал оправдывать возложенные на него надежды. Да и весь "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить, я очень доволен игрой и рисунком игры. "Красно-белые" провели очень хороший матч, всё очень профессионально, давно такого не видел.



Все игроки прилично выглядели, никто не выпадал. Хорош и Тиль, который не останавливался и постоянно вступал в борьбу, сегодня очень качественно выглядел. Вообще чувствуется что игроки ответственно подошли к матчу, и для меня это дорогого стоит. Тем более нужно учитывать, что в Грозном очень непросто играть, но "Спартак" уверенно победил.



Очень впечатляет Бакаев. Если продолжит в том же духе, может стать игроком экстра-класса. Он берёт на себя, здорово взаимодействует с партнёрами и забивает. Когда футболист играет нестандартно - это проблемы для любой обороне. Побольше бы таких футболистов, которые не боятся брать игру на себя и показывать креативный футбол. В этом матче Бакаев показал что умеет всё это, и "Спартак" будет на него играть и использовать его сильные стороны, включая скорость и приличный удар. Не хочу сглазить, но Бакаев выглядит очень здорово.



Надеюсь, "Спартак" будет продолжать играть в таком же духе. Если команда сохранит такое желание и ответственность... взгляните на игру Айртона хотя бы! Сегодня просто несколько раз спас команду, хотя раньше играл не так ответственно. Видимо, с ним отдельную беседу провёл Кононов, и сегодня бразилец выступил куда ответственней и надёжней. Я доволен увиденным.