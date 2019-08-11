» » Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить

Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (3:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.
РФС
- Удивлён увиденному, и удивлён приятно! Наконец-то команда меня порадовала, и я уверен, что довольными остались многие болельщики "Спартака", - начал Рейнгольд. - Победа стала возможной благодаря безоговорочной игровой дисциплине, это и требовалось ранее от команды. Каждый был на своём месте, выполнял свою работу и делал это хорошо. Ну и индивидуальное мастерство, конечно же. В первую очередь речь о Бакаеве, Шюррле... ведущие игроки команды, особенно радует немец, ведь он сразу же начал оправдывать возложенные на него надежды. Да и весь "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить, я очень доволен игрой и рисунком игры. "Красно-белые" провели очень хороший матч, всё очень профессионально, давно такого не видел.

Все игроки прилично выглядели, никто не выпадал. Хорош и Тиль, который не останавливался и постоянно вступал в борьбу, сегодня очень качественно выглядел. Вообще чувствуется что игроки ответственно подошли к матчу, и для меня это дорогого стоит. Тем более нужно учитывать, что в Грозном очень непросто играть, но "Спартак" уверенно победил.

Очень впечатляет Бакаев. Если продолжит в том же духе, может стать игроком экстра-класса. Он берёт на себя, здорово взаимодействует с партнёрами и забивает. Когда футболист играет нестандартно - это проблемы для любой обороне. Побольше бы таких футболистов, которые не боятся брать игру на себя и показывать креативный футбол. В этом матче Бакаев показал что умеет всё это, и "Спартак" будет на него играть и использовать его сильные стороны, включая скорость и приличный удар. Не хочу сглазить, но Бакаев выглядит очень здорово.

Надеюсь, "Спартак" будет продолжать играть в таком же духе. Если команда сохранит такое желание и ответственность... взгляните на игру Айртона хотя бы! Сегодня просто несколько раз спас команду, хотя раньше играл не так ответственно. Видимо, с ним отдельную беседу провёл Кононов, и сегодня бразилец выступил куда ответственней и надёжней. Я доволен увиденным.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Автор:
Теги: Рейнгольд Спартак Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Локомотив" - "Урал": фотоотчет встречи
Андрей Червиченко: с Шюррле "Спартак" попал в самое яблочко
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить
Федор Чалов: соперники настраиваются на меня иначе после звания лучшего бомбардира РПЛ
Джордан Ларссон: надеюсь, что после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый цвет 1
"Интер" хочет подписать Ракитича
Восстанавливающийся после травмы Круговой приступил к работе с мячом. Им интересуются "Зенит" и ЦСКА
Диктор "Ахмата", крикнувший в микрофон "Судья - козел", уволен 4
Бакаев в огне, судья в пламени: «Спартак» победил «Ахмат» на фоне очередной скандальной выходки в Грозном 1
Роман Павлюченко: "Ахмат" испугался "Спартак" и выглядел очень плохо
Михаил Грушевский: "Локомотив" набирает просто неприличное количество очков за счёт судей
Олег Кононов: хотелось бы играть так чаще 6
Укрепились, чтобы править. Оценки за матч «Ахмат» – «Спартак» 1
Денис Глушаков: "Спартак"? Для меня каждый матч принципиальный
Арбитра матча "Ахмат" - "Спартак" оскорбили через громкоговоритель 45
"Спартак" благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле обыграл "Ахмат" 55
Звонимир Шарлия: Фернандес легко может играть в "Реале" или "Барсе". Он - Месси правой бровки!
11-летний мальчик сломал нос, пока бежал за машиной Салаха 3
Александр Мостовой: что Заболотный из себя представляет? Взяли в "Зенит" с сумасшедшей зарплатой - и что?
Антонио Конте: Лукаку - отличное приобретение для "Интера"
Звонимир Шарлия: "Сочи" выглядел лучше "Спартака" в первом туре РПЛ
Борис Ротенберг: бюджет "Сочи" - больше миллиарда рублей. Но не два и не три
Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна 4
Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"
Александр Медведев: "Зенит" мог забить "Динамо" гораздо больше голов 4
Сергей Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти на Чалове и удалять игрока "Сочи" 8
Виктор Гончаренко: ЦСКА могут ломать и бить, а желтые получаем мы. Стандартная ситуация 19
Своего Жиго у ЦСКА не нашлось. «Сочи» не дал победить команде Гончаренко 6
Фрэнк Лэмпард: я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка 1
Все новости