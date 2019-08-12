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Сергей Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче "Ахмат" - "Спартак"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём инстаграме опубликовал стих, посвящённый инциденту в матче "Ахмат" - "Спартак» (1:3), в ходе которого недовольный работник "Ахмат-Арены" оскорбил судью через микрофон.

"Текст протеста был услышан в Грозном
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, [гей].
Частный случай, но в нём есть отчасти
Всё неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы
И неуважений к вертикали.
В нём есть правда крупного помола,
На неё в Москве лишь намекали", — говорится в сообщении Шнурова.

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Теги: Шнуров Ахмат Спартак
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