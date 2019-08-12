Сергей Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче "Ахмат" - "Спартак"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём инстаграме опубликовал стих, посвящённый инциденту в матче "Ахмат" - "Спартак» (1:3), в ходе которого недовольный работник "Ахмат-Арены" оскорбил судью через микрофон.



"Текст протеста был услышан в Грозном

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, [гей].

Частный случай, но в нём есть отчасти

Всё неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы

И неуважений к вертикали.

В нём есть правда крупного помола,

На неё в Москве лишь намекали", — говорится в сообщении Шнурова.