Шомуродов с Ионовым продолжают жечь, «Ростов» уже второй!

Благополучная провинциальная команда с крутым стадионом зафиксировала своё превосходство над другой провинциальной командой, тоже имеющей классную арену, но которую никак не назвать успешной.

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