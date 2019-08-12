Шомуродов с Ионовым продолжают жечь, «Ростов» уже второй!

Если ростовчане собирают почти полный стадион и на протяжении большей части прошлого сезона претендовали на еврокубки, то самарцы откровенно мучили своих болельщиков и доигрались до стыков. Победа над ЦСКА в первом туре внезапно вселила оптимизм, но последующие три поражения подряд вернули «Крылья» на их место в переходной зоне. Не помогает подняться и странный скандал из-за слов Божовича о Соболеве, раздутый особо впечатлительными болельщиками и губернатором.
Самарского губернатора возмутили слова Божовича о Соболеве: «Если он так сказал, избави Бог от тренера, который несёт такую чушь»
Божович: не могу спорить с губернатором через прессу. Он делает всё для команды и может сказать своё мнение
«Ростов» же с новой зрелищной игрой набрал 8 очков в 4 турах и имел сегодня все шансы выйти на чистую вторую строчку. То, что Валерия Карпина устраивает игра команды, прослеживается и по стартовому составу, который вообще не изменился по сравнению с ничейным матчем в Екатеринбурге.
Впрочем, Божович тоже обошёлся без больших перемен: разве что в центре поля компанию легенде «Ростова» Гацкану составил Гынсарь, а не Мияйлович.
Схема новая, проблемы старые
В прошлом сезоне схема с пятью защитниками была для Валерия Карпина неприкасаемой догмой, определявшей стиль игры. В этом сезоне Карпин строит совсем другую команду, благо наличие великолепных атакующих игроков, которых тренер размещает в старте впятером, к этому побуждает.
Удивительно, но хилые «Крылья» в предыдущем чемпионате одержали над «Ростовом» две победы. Одна из причин – неумение того «Ростова» играть против автобусов. Теперь это должно поменяться.
Но в первые полчаса «Ростов» играл довольно примитивно. «Крылья» не сильно противились преимуществу хозяев во владении мячом, а те только и делали, что били издали и забрасывали верхом в штрафную на Шомуродова. Однажды Элдор здорово скинул на удар Ионову, но кроме того удара вспомнить у «Ростова» было нечего.
Кабы Кабутов попадал…
Несмотря на беспокоящую пару центрдэфов Чернов-Карпов, «Крылья» держались достаточно уверенно. Темп ростовчан был достижим для гостей, Шомуродов действовал не лучшим образом.
Сами самарцы через фланги и скидки Соболева порой доходили до чужой штрафной, но 3 из своих 5 ударов за тайм нанесли очень издали. Два других здорово отличались: их Кабутов наносил из пределов штрафной и мог делать голевыми, но что поделать, если «Крылья» каждые полгода меняют состав, чтобы в итоге безусловным футболистом основы оказывался 27-летний игрок, ранее никогда не игравший в премьер-лиге…
Внезапно и красиво!
Очередной заброс на 33-й минуте стал добычей защитника гостей Максима Карпова, но вместо аута мяч отправился к Ионову. Дальше ионный распад обороны «Крыльев» уже было не остановить: гол получился шикарным от начала до конца. Стеночка Ионова с Черновым, прострел Алексей, пропуск Байрамяна, бильярдный покат Шомуродова – и вот Элдор уже догнал Соболева в бомбардирской гонке, а «Ростов» опередил 4 команды в онлайн-таблице!
???— Football Club Rostov (@rostovfc) August 12, 2019
Лайк, если это самое красивое, что ты видел сегодня pic.twitter.com/1vOPgfnf4y
Тайм «Ростов» закончил с 14 ударами: в отличие от «Урала», «Крылья» не развалились после пропущенного гола, но сникли и позволили хозяевам заиграть в нужный осаждающей команде футбол. Например, от убийственного удара Ерёменко самарцев спас только Шомуродов.
Развивать преимущество? Нет, спасибо
Странная штука психология. «Ростов», обладая классными исполнителями, способными держать мяч, вполне мог бы продолжить играть как до перерыва: наседая на чужие ворота, пытаясь забить или хотя бы располагаясь на чужой половине без риска. Вряд ли и Карпин запрещал своим играть активно и велел отойти назад. Но ростовчане это сделали.
Да, «Крылья», как и большинство команд РПЛ, слабы в позиционных атаках, но от шального гола со стандарта (коих было достаточно) и от Соболева (который способен забивать вообще любые голы) «Ростов» никто не страховал.
Тем не менее, пассивность «Ростова» оставалась безнаказанной. Хозяева не организовали даже толковой контригры, хотя с этой целью на поле вместо Байрамяна появился Зуев.
Время раскрываться
Время шло, моментов не возникало, потому Божовичу ничего не оставалось, кроме как производить стандартные для этого сезона перестановки: Зиньковский вместо Анюкова с переводом Кабутова в защиту и второй форвард Радоньич вместо центрхава (Гынсаря).
Однако уменьшение количества полузащитников не позволило «Крыльям» позабрасывать мячи в штрафную на две башни: «Ростов» с численным и исполнительским преимуществом спокойно захватил центр поля и выдвинул игру на чужую половину.
Никуда без нервяка
На 82-й минуте в результате отчаянного прорыва «Крылья» заработали штрафной, после подачи которого опасно бил Чернов. Но экс-защитник ЦСКА и сборной, не забивший два отличных момента «Локомотиву», остался верен себе.
Напоследок Божович заменил ещё и лучшего бомбардира Соболева, без которого «Крылья» заработали опасный штрафной для Комбарова – на 92-й минуте настало время вступить в игру Песьякову. «Ростов» доигрался до нервной концовки с обилием неприятных стандартов, но без последствий.
Несмотря на переориентацию стиля команды (отсюда и первый сухой матч только в 5-м туре), игры со слабыми соперниками вновь могут стать проблемой и источником потерь очков на дистанции. Но пока «Ростов» идёт по ней прекрасно – выше только «Зенит». А ниже проигравших четвёртый матч подряд «Крыльев» только «Сочи» с «Оренбургом».
Чемпионат России
5 тур
"Ростов" - "Крылья Советов" - 1:0
Гол: Шомуродов, 33
5 тур
"Ростов" - "Крылья Советов" - 1:0
Гол: Шомуродов, 33
Ростов: Песьяков - Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Логашов, 90) - Байрамян (Зуев, 54), Еременко, Норманн, Попов, Ионов (Глебов, 72) - Шомуродов.
Крылья Советов: Рыжиков - Анюков (Зиньковский, 69), Чернов, Карпов, Комбаров - Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Родонич, 73) - Канунников, Соболев (Голенков, 88).
Предупреждения: Чистяков, 63, Козлов, 66