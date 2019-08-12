Роман Еременко: у Шомуродова есть все, чтобы забивать 20 голов за сезон

Полузащитник "Ростова" прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках пятого тура РПЛ:



– Игра получилась неоднозначной для команды, особенно второй тайм.



– Матч действительно выдался тяжелым. В первом тайме мы действовали лучше, быстрее, хорошо атаковали. Во втором чуть подсели, появилась нервозность, и пошли ошибки. Рад, что смогли одержать победу и впервые в сезоне сыграли на ноль.



– С чем связаны проблемы в конце игры, ведь "Ростов" мог еще в первом тайме решить исход встречи?



– Это футбол, такое бывает. Нам нужно работать, чтобы играть на одинаково высоком уровне оба тайма.



– "Ростов" в этом году играет в более атакующий футбол. Нравится ли тебе переход на новую схему 4-3-3?



– Да, мне нравится. Думаю, есть разница в игре по сравнению с прошлым сезоном. При новой схеме мне комфортнее играть.



– Шомуродов в этом сезоне забил уже больше, чем за весь прошлый сезон.



– Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты (смеется). Дай бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает, – приводит слова Еременко официальный сайт "Ростова".