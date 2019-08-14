Василий Конов: "Матч ТВ" рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения "Порту" договора

Журналист Василий Конов в твиттере сообщил, что "Матч ТВ" может подать в суд на "Порту" из-за срыва трансляции матча с "Краснодаром".



"По моим данным, "Матч ТВ" (внутри холдинга) консультируется с юристами и рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения "Порту" договора.



Это было бы правильно. Ситуация крайне странная, если не сказать дикая, разве что мы не в курсе всех нюансов, но пока дело выгладит выигранным и плохо пахнущим с португальской стороны.



Одно наказание они вчера понесли (думаю, потери финансовые от 20 млн евро и выше), но еще одно лишним не будет", – написал Конов в своем телеграм-канале.