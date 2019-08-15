Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин дал комментарий в преддверии матча 6-го тура РПЛ с "Ахматом".
"Ахмат" всегда был крепкой командой. Каждый год они ставят задачи попасть в еврокубки. Ни один из матчей против них не складывался легко. Ближайшая игра исключением не будет.
Сейчас только старт чемпионата, прогнозировать рано. Все рассчитывают быть повыше. В том числе «Спартак» и ЦСКА. Никого нельзя сбрасывать со счетов.
Для меня нет никаких проблем выходить справа. И везде, где меня видит главный тренер.
Про Малкома уже много сказано. Это быстрый техничный футболист, который может помочь нам и на поле, и вне поля. Вливания в коллектив как такового не было. У нас много ребят, которые разговаривают с ним на одном языке. Так что проблем у него не было", - цитирует Ерохина Sport24.ru.
Александр Ерохин: как такового вливания Малкома в коллектив не было
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