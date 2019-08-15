Джикия - о погибшем фанате «Спартака»: мы все помним. Эта победа для него (видео)

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 3-го квалификационного тура Лиги Европы против «Туна» (2:1) и вспомнил о погибшем в автокатастрофе фанате «красно-белых» Алексее по прозвищу «Бахыт»

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- Два разных «Спартака» сегодня увидели? Главное, итог. Матч состоит из двух таймов. Мы добились результата, победили, прошли дальше, поэтому всё нормально.- Быстрый гол сбил наши планы. Это немного перестроило наши действия. Потом успокоились, собрались и начали выполнять свою работу – забили два гола во втором тайме.После первого гола появилась уверенность [в исходе]. Мы в любом случае должны были забивать дома и действовали концентрированно. Пару раз упустили нападающих, но Максименко сегодня спас. Он огромный молодец.Похвалить Максименко? [Что я сказал,] этого достаточно. Чтбы не перебарщивать.- Думаю, да. Уже сейчас поедем отдыхать, готовиться. В хорошем смысле отдыхать – домой спать. Будет ли у ЦСКА в этом плане преимущество? Здесь не совсем понятно. Кому-то более удобно играть, быть в тонусе. Мы сейчас хороший ритм набрали. Очень хорошо, что мы играем, мы в тонусе. Думаю, никаких проблем не будет.Погибший фанат? Я не был с ним знаком, но когда [это] случилось, я посмотрел, кем являлся Лёша для «Спартака», более четырёхсот выездов за все организации «Спартак». Поэтому это огромная потеря для всего «Спартака» .Мы все помним. Он сегодня тоже смотрел на игру. Эта победа для него, - приводит слова игрока корреспондентПётр Газин.