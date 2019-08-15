- Два разных «Спартака» сегодня увидели? Главное, итог. Матч состоит из двух таймов. Мы добились результата, победили, прошли дальше, поэтому всё нормально.
- Почему не пытались действовать активнее в первом тайме?
- Быстрый гол сбил наши планы. Это немного перестроило наши действия. Потом успокоились, собрались и начали выполнять свою работу – забили два гола во втором тайме.
После первого гола появилась уверенность [в исходе]. Мы в любом случае должны были забивать дома и действовали концентрированно. Пару раз упустили нападающих, но Максименко сегодня спас. Он огромный молодец.
Похвалить Максименко? [Что я сказал,] этого достаточно. Чтбы не перебарщивать.
- Успеете восстановиться перед ЦСКА?
- Думаю, да. Уже сейчас поедем отдыхать, готовиться. В хорошем смысле отдыхать – домой спать. Будет ли у ЦСКА в этом плане преимущество? Здесь не совсем понятно. Кому-то более удобно играть, быть в тонусе. Мы сейчас хороший ритм набрали. Очень хорошо, что мы играем, мы в тонусе. Думаю, никаких проблем не будет.
Погибший фанат? Я не был с ним знаком, но когда [это] случилось, я посмотрел, кем являлся Лёша для «Спартака», более четырёхсот выездов за все организации «Спартак». Поэтому это огромная потеря для всего «Спартака» .
Мы все помним. Он сегодня тоже смотрел на игру. Эта победа для него, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Джикия - о погибшем фанате «Спартака»: мы все помним. Эта победа для него (видео)
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 3-го квалификационного тура Лиги Европы против «Туна» (2:1) и вспомнил о погибшем в автокатастрофе фанате «красно-белых» Алексее по прозвищу «Бахыт»
Фото: Rusfootball.info
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