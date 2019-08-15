Казанский "Рубин" больше не будет публиковать видео с речью тренера Романа Шаронова из раздевалки. Об этом сообщает "Бизнес Online".
Накануне стало известно, что КДК РФС оштрафовал "Рубин" на 1 млн рублей, а самого Шаронова на 200 тыс. Главная причина — систематическое и демонстративное исполнение обязанностей главного тренера Шароновым, не являющимся таковым, и действия "Рубина" по систематическому представлению Шаронова как главного тренера.
Казанцы и раньше публиковали видео из раздевалки, но после того, как Шаронов стал героем передачи "КраСава" на ютубе, ситуацией заинтересовались в УЕФА. В передаче была показана внутренняя жизнь клуба, включая тренеров, которые готовятся к занятиям. Из видео становится понятно, что Роман Шаронов руководит всеми процессами.
Ранее СМИ сообщали, что за второе такое нарушение Шаронов будет оштрафован на 1 млн рублей, а за третье — будет дисквалифицирован на 3 года.
"Рубин" больше не будет публиковать речь Шаронова из раздевалки из-за крупного штрафа
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
Следуйте за нами в Twitter