Однако руководство железнодорожников отказалось от идеи приглашения нападающего, поскольку линия атаки в команде укомплектована.
При этом "Локо" по-прежнему рассчитывает усилить состав другим свободным агентом — французским полузащитником Франком Рибери, в переговорах с которым московскому клубу удалось продвинуться.
Sport24
"Локомотив" отказался подписывать Балотелли ради Рибери
"Локомотив" получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Фото: top.st
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