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Дуду: многому научился у Газзаева. В том числе как у человека

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду рассказал о требованиях Валерия Газзаева, самбе в раздевалке армейцев, Игоре Акинфееве и победах над "Спартаком".

— Как вы пришли в российский клуб? Какими были первые впечталения?

— Я должен был приехать еще в 2004 году, но тогда что-то не срослось. Так что сначала перебрался в "Ренн", оттуда уже уехал в Россию. Выбрал ЦСКА еще и потому, что там выступали Вагнер Лав и Даниэл Карвалью.Поначалу было трудно. Я потратил на адаптацию полгода! Должен был выучить язык, для этого нанял репетитора, занимался раз в неделю, в итоге чуть-чуть заговорил. Тогда же стал лучше общаться в коллективе. Вместе с тем мы выигрывали титулы, так что это было волшебное для меня время.

— Что помните про Валерия Газзаева?

— Газзаев умел подыскивать качественных футболистов и имел огромное влияние на коллектив. Именно с ним ЦСКА стал клубом-победителем. У нас подобрались молодые игроки, которые хотели встать в один ряд с европейскими грандами. Помню еще, что Газзаев на сборах давал очень интенсивные нагрузки. Поэтому мне поначалу было непросто работать с тренером. Он всегда требовал максимальной отдачи от футболистов. Постепенно я привык, и многому у Газзаева научился, причем не только как у тренера, но и как у человека.

"СЭ"


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Теги: Дуду Газзаев ЦСКА
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