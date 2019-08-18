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Гус Тил: Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом

Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал, какое мнение у него сложилось о главном тренере команды Олеге Кононове.

— Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у "Спартака", Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду. Игра низом, позиционная атака — как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола "Спартак" играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, все зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру.

— Он излагал вам свои взгляды на футбол еще до того, как вы подписали контракт со "Спартаком"?

— Нет, но мне об этом сразу же рассказал Томас. Лично мы говорили не раз, но уже после того, как я стал спартаковцем.

— Принято считать, что Кононов никогда не кричит. Можете подтвердить?

— Я слишком мало пока бывал в раздевалке, в частности, в перерывах, чтобы судить об этом. Пока провел только один матч, в Грозном, когда у тренера не было никакого повода повышать голос в перерыве (улыбается).

"СЭ"


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Теги: Тил Кононов Спартак
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