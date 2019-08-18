Гус Тил: Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом

Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал, какое мнение у него сложилось о главном тренере команды Олеге Кононове.— Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у "Спартака", Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду. Игра низом, позиционная атака — как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола "Спартак" играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, все зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру.— Нет, но мне об этом сразу же рассказал Томас. Лично мы говорили не раз, но уже после того, как я стал спартаковцем.— Я слишком мало пока бывал в раздевалке, в частности, в перерывах, чтобы судить об этом. Пока провел только один матч, в Грозном, когда у тренера не было никакого повода повышать голос в перерыве (улыбается).