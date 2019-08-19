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Андрей Чернышов: Шюррле может стать ключевым игроком "Спартака" в матче с ЦСКА

Бывший тренер и игрок "Спартака" Андрей Чернышов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 6-м туре РПЛ.

"Такие матчи ждешь с большим нетерпением. Это — Большое дерби! На каких местах в таблице ни находились бы команды, матчи эти особенные. Никакие статистические показатели здесь не играют никакой роли. Для болельщиков это большой праздник.

Очень сложно предсказать исход такого матча. Надеюсь, что это будет зрелищный матч, с обилием голевых моментов и с забитыми мячами.

Я думаю, что Андре Шюррле может стать ключевым игроком этого матча. Немец в последних матчах показал, что он находится в хорошей форме и становится лидером "Спартака" на поле. Но все игроки выйдут на игру супермотивированными, и может быть, героем встречи станет кто-то другой", - цитирует Чернышова Sport24.


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Теги: Чернышов Спартак ЦСКА
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