Зелимхан Бакаев: "Спартак" догоняет лидеров? Это только начало

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от победы в дерби над ЦСКА (2:1) и рассказал о том, что помогло перевернуть ход игры.

Фото: Rusfootball.info

- Как эмоции после такой игры?



- Эмоции самые позитивные. Победа тяжелая и важная.



- За счет чего вам удалось перевернуть игру во втором тайме?



- За счет установки тренеров. Настрой был сумасшедший. Но четыре игры за 11 дней очень тяжело. Это сказывается. Тренер сказал - давайте еще и еще, через не могу. И мы вышли и заслуженно победили. Мы контролировали весь второй тайм - создавали, бежали и победили.



- Дым не мешал играть?



- Нам он не мешал. Судья сказал, что дым мешал ВАР.



- Во время паузы было тяжело?



- Да вообще без разницы было. Нам было не до дыма. Дым помог? Кто его знает, может, помог. А, может, мы бы больше без него забили?



- Сегодня забивали защитники. Чем вы это можете объяснить?



- Никак не объяснить. Стандарты, контратака. Жиго там хорошо начал, Шюрлле великолепно его в голову положил. Спасибо, Жиго!



- Отрабатывайте на тренировках это?



- Это получилось спонтанно. Он рискнул, агрессивно побежал и его вознаградил Бог за это. Не обидно, что Жиго обогнал меня в списке бомбардиров? Да вообще не обидно. Мы в дерби победили! Я думаю, вся центральная ось и Жиго, само собой, провели фантастический матч. Два мяча Жиго в дерби - это фантастика.



- Может, стоит Жиго отправить в атаку?



- Видите, он успевает и в защите, и в атаке. Ему там самое место.



- "Спартак" уже четвертый. Догоняете лидеров.



- Это только начало. У нас все впереди. Нам стало немного поспокойнее, на нас стали меньше давить. И пошло-поехало. Надеюсь, нас будут так же поддерживать болельщики. Нам это очень помогает.



- Сегодня вы сыграли без чистого нападающего. Насколько было непривычно?



- Чемпион Мира на острие играет! Это одно удовольствие, когда ты принимаешь мяч, а он уже помогает тебе выйти. Шюррле - игрок мирового уровня. Нам намного легче играть, потому что он всегда рядом, помогает выйти из обороны, подстраивается.