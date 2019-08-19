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Зелимхан Бакаев: "Спартак" догоняет лидеров? Это только начало

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от победы в дерби над ЦСКА (2:1) и рассказал о том, что помогло перевернуть ход игры.
Фото: Rusfootball.info
- Как эмоции после такой игры?

- Эмоции самые позитивные. Победа тяжелая и важная.

- За счет чего вам удалось перевернуть игру во втором тайме?

- За счет установки тренеров. Настрой был сумасшедший. Но четыре игры за 11 дней очень тяжело. Это сказывается. Тренер сказал - давайте еще и еще, через не могу. И мы вышли и заслуженно победили. Мы контролировали весь второй тайм - создавали, бежали и победили.

- Дым не мешал играть?

- Нам он не мешал. Судья сказал, что дым мешал ВАР.

- Во время паузы было тяжело?

- Да вообще без разницы было. Нам было не до дыма. Дым помог? Кто его знает, может, помог. А, может, мы бы больше без него забили?

- Сегодня забивали защитники. Чем вы это можете объяснить?

- Никак не объяснить. Стандарты, контратака. Жиго там хорошо начал, Шюрлле великолепно его в голову положил. Спасибо, Жиго!

- Отрабатывайте на тренировках это?

- Это получилось спонтанно. Он рискнул, агрессивно побежал и его вознаградил Бог за это. Не обидно, что Жиго обогнал меня в списке бомбардиров? Да вообще не обидно. Мы в дерби победили! Я думаю, вся центральная ось и Жиго, само собой, провели фантастический матч. Два мяча Жиго в дерби - это фантастика.

- Может, стоит Жиго отправить в атаку?

- Видите, он успевает и в защите, и в атаке. Ему там самое место.

- "Спартак" уже четвертый. Догоняете лидеров.

- Это только начало. У нас все впереди. Нам стало немного поспокойнее, на нас стали меньше давить. И пошло-поехало. Надеюсь, нас будут так же поддерживать болельщики. Нам это очень помогает.

- Сегодня вы сыграли без чистого нападающего. Насколько было непривычно?

- Чемпион Мира на острие играет! Это одно удовольствие, когда ты принимаешь мяч, а он уже помогает тебе выйти. Шюррле - игрок мирового уровня. Нам намного легче играть, потому что он всегда рядом, помогает выйти из обороны, подстраивается.


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Теги: Бакаев Спартак Жиго ЦСКА
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