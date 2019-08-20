Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с отмененным голом полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в домашнем для петербургской команды матче 6-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (0:0).
"Трудно объяснить эту ситуацию со стороны ассистента, он довольно опытный арбитр. Этот момент — очень легкая ситуация, в которой ассистент арбитра Премьер-лиги должен разбираться очень легко. Для нас этот момент стал болью. Конечно, нужно было засчитывать гол. Было еще несколько моментов, когда он поступил неверно", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: ошибка бокового в моменте с голом Ригони стала для нас болью. Мяч нужно было засчитывать
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