» » Вальбуэна: я прогрессировал в России

Вальбуэна: я прогрессировал в России

Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, игравший в РПЛ, вспомнил период выступлений за московское "Динамо":

- Были контакты с клубами Лиги 1, но у меня не было приоритета возвращаться во Францию. Я прогрессировал в России, все это знают. Всё прошло очень хорошо, как и в «Фенербахче». Покинул клуб в очень хороших отношениях. Фанаты дали мне много любви. Вызов представился мне, и я воспользовался им, - приводит слова игрока "Чемпионат", ссылаясь на RMC.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Вальбуэна Динамо Олимпиакос
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Фиорентина" эпично представила Рибери
Антон Миранчук: если смотреть на мой потенциал, вижу себя в "Валенсии"
Алекс Окслейд-Чемберлен: это мечта – продлить контракт с "Ливерпулем"
Саншеш близок к переходу в "Лилль"
Шалимов: Чалову надо выиграть молодёжный ЧЕ. Потом поговорим о первой сборной 3
Чалов: я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было поиграть в Англии 1
Гендиректор "Краснодара": немногое можем сделать из-за ФФП. Будем привлекать больше молодежи 7
Эмери сказал двум игрокам "Арсенала" искать новые клубы
Ещенко: не пройти такую "Брагу" будет катастрофой 6
"Монако" хочет купить Кессиэ
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА 9
Вальбуэна: я прогрессировал в России
Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы 14
Президент "Урала": для Мамаева у нас двери открыты
Понсе: не за этим ехали в Брагу 1
Андрей Червиченко: брать «Брагу» особо нечем - Понсе с трех метров промахивается, форма Шюррле подсела 2
Рахимич: ЦСКА реабилитируется за неудачу в дерби
Валерий Рейнгольд: счет 0:1 меня устраивает - это отыгрывается, в Москве «Спартак» победит «Брагу» 2:0 6
Тренер "Браги": игра в Москве будет сложнее
"Спартак" - "Зенит": фанатам гостей выделено 4236 билетов, стоимость одного - 1500 рублей
Криштиану Роналду призвал бороться с пожарами в Амазонии
Антони Марсьяль: необходимо ввести запрет для людей, которые разжигают ненависть
Экс-игрок "МЮ": когда моя мама умерла, Роналду сказал: "Я с тобой"
Владислав Радимов: ну что? Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"? 47
Джикия: дома все будет хорошо. Надо забить "Браге" два мяча и пройти дальше 4
Рикарду Са Пинту: готовы увидеть в Москве "Спартак", который будет атаковать и рисковать
Окслейд-Чемберлен продлил контракт с "Ливерпулем" до 2023 года
Олег Кононов: было непросто после дерби с ЦСКА и перелета 2
Рано бражничали. Оценки очередной неудачи «Спартака» в еврокубках 8
Олег Кононов: нельзя списывать "Спартак" со счетов. Когда проведем второй матч, тогда поговорим 10
Все новости