Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, игравший в РПЛ, вспомнил период выступлений за московское "Динамо":
- Были контакты с клубами Лиги 1, но у меня не было приоритета возвращаться во Францию. Я прогрессировал в России, все это знают. Всё прошло очень хорошо, как и в «Фенербахче». Покинул клуб в очень хороших отношениях. Фанаты дали мне много любви. Вызов представился мне, и я воспользовался им, - приводит слова игрока "Чемпионат", ссылаясь на RMC.
Вальбуэна: я прогрессировал в России
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