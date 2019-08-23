Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о подробностях трансфера защитника Данила Кругового в "Зенит". При этом 21-летний игрок продолжит выступать за "Уфу" на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что на игрока активно претендовал и ЦСКА, между клубами даже была принципиальная договоренность о трансфере, но в последний момент сам футболист решил продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.
"Пока он остается у нас — в аренде. Но по условиям договора зимой может покинуть "Уфу" и отправиться в "Зенит". Такой пункт есть. И мы с ним согласны. Круговой может сыграть против "Зенита", но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал — правильно.
Когда стало ясно, что предложений по игроку два и что надо будет выбирать, я подошел к Круговому и спросил, что он сам думает по этому поводу. Данил сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет. И еще рассказал историю про отца, которого уже нет в живых. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.
В предложениях ЦСКА и "Зенита" речь шла о схожих суммах. Мы свою позицию сразу обозначили: критерии ухода и возвращения уже на правах аренды. А дальше Данил решал сам со своими близкими и родными. Насколько я знаю, мама и вся семья на сто процентов были за возвращение в "Зенит", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Шамиль Газизов: Круговой сказал мне, что душой он с "Зенитом"
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