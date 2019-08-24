Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал победу над "Зенитом" со счетом 1:0 в матче 7-го тура РПЛ.
"Победить чемпиона страны дома — дорогого стоит. Мы готовились к этой игре. Огромное спасибо ребятам, огромное спасибо всему тренерскому штабу и огромное спасибо болельщикам. 13 с половиной тысяч было на матче! Это явилось основным фактором нашей победы. Ну и спасибо Станиславу Саламовичу [Черчесову] за то, что он посетил наш матч. Для нашей республики это огромная честь.
В чем была лучше "Уфа"? У нас было больше моментов, мы больше хотели победить сегодня. Плюс если всегда будет такой биток на "Нефтянике", то придет еще больше побед", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Шамиль Газизов: победить чемпиона страны дома - дорогого стоит
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