Урош Спайич: надеюсь, во вторник против "Олимпиакоса" команда будет другой (видео)

Защитник "Краснодара" после ничьей с "Локомотивом" (1:1) рассказал о допущенных ошибках в матче в Греции, накопившейся усталости и выразил уверенность, что команда сделает всё возможное, чтобы пройти в Лигу чемпионов

Фото: ФК "Краснодар"

- Игра была тяжёлая. У нас было чуть-чуть больше моментов, чтобы забить второй гол. Обе команды провели хорошую игру.Ничья неплохой результат после того, что мы сделали в Греции. Нужно было показать характер. Болельщики верят в нас, поэтому мы должны были провести хорошую игру и, конечно, выиграть, но 1:1 - неплохо.Теперь мы должны сделать всё, что можем, во вторник [в ответной игре с "Олимпиакосом"].- Это сложно. Я [в любом случае] всегда делаю всё, что могу, на поле. Это не важно, капитан я или нет. Один игрок ничего не меняет.Поэтому я надеюсь, что во вторник вся команда будет другой[, если сравнивать с первой игрой против "Олимпиакоса"]. Злая, готовая побеждать и уверенная. Мы будем делать всё, что мы можем. Но будет поддерживать 30 тысяч болельщиков, которые будут верить в нас.Основная ошибка матча в Греции? Очень много ошибок было. Мы просто подарили 15 минут, в которые забили три гола. Это невозможно на таком уровне, уровне Лиги чемпионов. Мы дали создать слишком много моментов. Вся страна смотрела эту игру, много людей было с нами... Это опыт. У нас молодая команда. Но мы верим, что сможем исправиться. Будем говорить после ответной игры.- Нет, конечно. У нас назначает тренер.Усталость после такого насыщенного отрезка? Есть усталость. И физическая, и эмоциональная. Много очень важных матчей. Много травм важных игроков - и Саша (Мартынович, прим.), и теперь Кабелла. Но есть и молодые ребята, которые показали, что могут играть на хорошем уровне. Перед паузой на сборные есть ещё две важные игры, - приводит слова игрока корреспондент