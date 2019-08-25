Рассказов: мой дебютный матч за "Спартак" был супер, такие эмоции не забываются

Футболист московского "Спартака" Николай Рассказов о своих воспоминаниях про дебют в матче против "Анжи".

"Я уже не помню, какого именно числа я дебютировал. Это был матч с "Анжи". Я сыграл 56 минут, где-то так. Такие эмоции не забываются. Когда ты на протяжении практически восьми лет идёшь к этой цели, и ты понимаешь, что выйдешь в стартовом составе за эту команду… Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел эти трибуны, поддержку болельщиков. Я был очень рад, что справился с этой целью. И конечно, я уже думал о других целях. Чтобы как можно увереннее закрепиться в команде», — сказал Рассказов в интервью клубной пресс-службе "Спартака".