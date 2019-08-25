В матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Чемпионат России
7 тур
Гол: Соболев, 43 - Ларссон, 58, Тиль, 90+1
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Д. Комбаров (Полуяхтов, 14), Чернов, Карпов, Кабутов, Мяйлович, Антон, Гынсарь (Радоньич, 63), Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Смирнов, Голенков, Радонич.
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов (З. Бакаев, 61), Зобнин, Умяров (Гулиев, 69), Шюррле, Тиль, Ларссон (С.Бакаев, 88).
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Ананаидзе, Ташаев, Гулиев, З. Бакаев, Мельгарехо, С. Бакаев, Игнатов, Мелкадзе.
Предупреждения: Гынсарь, 22, Джикия, 24, Зобнин, 30, Ларссон, 32, Радоньич, 72, Анюков, 81, Айртон, 84
"Спартак" на выезде обыграл "Крылья Советов"
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