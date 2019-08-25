Георгий Джикия: вокруг "Спартака" всегда будет что-то происходить, потому что это самый популярный и великий клуб страны (видео)

Защитник "Спартак" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

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- Закономерно победили. Контролировали игру, пропустили пару контратак "Крыльев". Во втором тайме вышли спокойно, и прижали соперника еще выше к воротам и закономерно забили.- Это футбол, жесткий вид спорта. Здесь такое бывает. Я тоже немного завелся. Были фолы, были контакты. Это нормально для футбола.- Еще не смотрел повтор. Но так получилось. Забил и забил. Не могу сейчас объяснить, как это произошло.- Там был такой момент, что случайно мяч прошел между ног и из-за этого так получилось, что он добивал.- Считаю, что сегодня хорошо, сбалансировано действовали и хорошо, что сил хватило на всю игру. Вы правильно отметили, что давили-давили. Хорошо, что все так сложилось, что мы забили гол и выиграли. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня посетили игру. Спасибо за поддержку. Может быть, игра кому-то показалась и не очень, но, тем не менее, учитывая такой график, набирать очки приятно.- Не могу пока и сам в этом разобраться. Но согласен, что вторые таймы лучше проходят. Но сегодня не скажу, что мы долго раскачивались. Мы хорошо атаковали в первом тайме, заходили в штрафную, но реализация подводила.- Ну, случается. Поэтому ждем от них какого-то мероприятия в честь голов, почему бы и нет?- Только после "Зенита". Но опять же, там будет, дай бог, вызов в сборную, и только потом уже соберемся.- То, что Максим прибавил, и то, что он тащит нас, я согласен с этим. Но готов он к сборной или нет - это точно не мне решать. В сборной есть специалисты, которые точно знают, когда его время наступит. Мне как защитнику видно, что он очень прибавил в последнее время. Он большой молодец, спасибо ему огромное. И сегодня был момент, когда он класс свой продемонстрировал и в ответной атаке забили гол. Не хочу перехваливать, но еще раз скажу, что он молодец.- На этот вопрос я точно не смогу ответить, потому что вокруг "Спартака" всегда будет что-то происходить, потому что это самый популярный, самый великий клуб страны. Игроки и тренерский штаб с руководством знают, что есть люди, которые искренне за нас переживают, которые с нами всегда до конца. А то, что вокруг нас будет литься гряз и какие-то люди будут позволять себе высказывания, то мы с удовольствием сделаем так, чтобы они так не говорили.- Эдуарду Безуглову огромный привет передаю!- В принципе хорошее. Не в первый раз с таким графиком сталкиваемся и, как я уже говорил, лучше играть каждые 3-4 дня, чем тренироваться и одну игру в неделю проводить. Но все прекрасно понимают, что в прошлом сезоне мы это усугубили и сейчас сами немного страдаем, что не получили прямую путевку. И не было бы опасений у Безуглова.