- Понсе не мог играть из-за дисквалификации, Тиль и Ларссон не могут играть в Лиге Европы. Это положительно влияет, что игроки не сильно устают, или все же отрицательно?
- У каждого свои причины, что кто-то не может играть. Плохо, что мы не можем сыграться всей командой, что есть в наличии. Сегодня я играл второй раз, третий - с игроками, которые вышли сегодня. Нужно время. Думаю, что после "Зенита" уже сыграемся Уверен, у нас все получится.
- У пяти команд в таблице одинаковое количество очков. Помните такой плотный чемпионат?
- Чемпионат сейчас интересный. Каждая команда может выиграть у каждой. У нескольких команд впереди равное количество очков. Так что будем все делать на максимуме.
- Можете кого-нибудь выделить у "Зенита"?
- Они начал сезон хорошо, но сами видите, что проиграли "Уфе". Но сейчас все команды хороши.
- Вы фавориты в предстоящем матче?
- У нас одинаковое количество очков. Мы играем дома, в присутствии наших болельщиков, думаю, у нас все получится.
- Перед матчем в команде обсуждали, что есть шанс догнать лидеров или после 7-ми туров это вообще ничего не значит?
- Чемпионат только начался, еще много игр. Главное, брать свои очки уже сейчас. Хорошо, что сегодня выиграли. Надо брать три очка каждую игру, потом посчитаем.
- Подкалывали Шюррле, что сегодня после вашей передачи он умудрился попасть в штангу?
- Это не я передачу давал. Он ударил, отскочил мяч, потом я ударил и вратарь хорошо сыграл.
Резиуан Мирзов: чемпионат сейчас интересный, каждая команда может выиграть у каждой (видео)
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: Rusfootball.info
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