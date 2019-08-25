Резиуан Мирзов: чемпионат сейчас интересный, каждая команда может выиграть у каждой (видео)

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Фото: Rusfootball.info

- У каждого свои причины, что кто-то не может играть. Плохо, что мы не можем сыграться всей командой, что есть в наличии. Сегодня я играл второй раз, третий - с игроками, которые вышли сегодня. Нужно время. Думаю, что после "Зенита" уже сыграемся Уверен, у нас все получится.- Чемпионат сейчас интересный. Каждая команда может выиграть у каждой. У нескольких команд впереди равное количество очков. Так что будем все делать на максимуме.- Они начал сезон хорошо, но сами видите, что проиграли "Уфе". Но сейчас все команды хороши.- У нас одинаковое количество очков. Мы играем дома, в присутствии наших болельщиков, думаю, у нас все получится.- Чемпионат только начался, еще много игр. Главное, брать свои очки уже сейчас. Хорошо, что сегодня выиграли. Надо брать три очка каждую игру, потом посчитаем.- Это не я передачу давал. Он ударил, отскочил мяч, потом я ударил и вратарь хорошо сыграл.