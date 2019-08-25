» » Резиуан Мирзов: чемпионат сейчас интересный, каждая команда может выиграть у каждой (видео)

Резиуан Мирзов: чемпионат сейчас интересный, каждая команда может выиграть у каждой (видео)

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: Rusfootball.info
- Понсе не мог играть из-за дисквалификации, Тиль и Ларссон не могут играть в Лиге Европы. Это положительно влияет, что игроки не сильно устают, или все же отрицательно?

- У каждого свои причины, что кто-то не может играть. Плохо, что мы не можем сыграться всей командой, что есть в наличии. Сегодня я играл второй раз, третий - с игроками, которые вышли сегодня. Нужно время. Думаю, что после "Зенита" уже сыграемся Уверен, у нас все получится.

- У пяти команд в таблице одинаковое количество очков. Помните такой плотный чемпионат?

- Чемпионат сейчас интересный. Каждая команда может выиграть у каждой. У нескольких команд впереди равное количество очков. Так что будем все делать на максимуме.

- Можете кого-нибудь выделить у "Зенита"?

- Они начал сезон хорошо, но сами видите, что проиграли "Уфе". Но сейчас все команды хороши.

- Вы фавориты в предстоящем матче?

- У нас одинаковое количество очков. Мы играем дома, в присутствии наших болельщиков, думаю, у нас все получится.

- Перед матчем в команде обсуждали, что есть шанс догнать лидеров или после 7-ми туров это вообще ничего не значит?

- Чемпионат только начался, еще много игр. Главное, брать свои очки уже сейчас. Хорошо, что сегодня выиграли. Надо брать три очка каждую игру, потом посчитаем.

- Подкалывали Шюррле, что сегодня после вашей передачи он умудрился попасть в штангу?

- Это не я передачу давал. Он ударил, отскочил мяч, потом я ударил и вратарь хорошо сыграл.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Мирзов Спартак Крылья Советов Rвидео
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Валерий Кечинов - о победе "Спартака" в Самаре: у команды уже есть характер
Олег Кононов: «Спартак» может купить еще одного игрока 1
Наиль Умяров: мы были уверены, что сможем и сделаем 4
Резиуан Мирзов: чемпионат сейчас интересный, каждая команда может выиграть у каждой (видео) 2
Георгий Джикия: вокруг "Спартака" всегда будет что-то происходить, потому что это самый популярный и великий клуб страны (видео) 22
Гус Тиль: фанаты "Спартака"? Они сумасшедшие (видео) 11
Неоднозначный Ларссон, умница Тиль и старательный Шюррле: оценки за матч «Крылья Советов» — «Спартак» 7
Максим Карпов: в "Спартаке" нет футболистов высочайшего класса (видео) 22
Гол Бекао принес "Удинезе" победу над "Миланом" 5
Легендарный Тиль. «Спартак» увозит победу из Самары, забив на последних минутах 13
Владимир Быстров сравнил нападающего "Краснодара" Берга с деревом 7
"Ростов" дома одержал победу над "Рубином" 16
"Спартак" на выезде обыграл "Крылья Советов" 146
Иван Обляков: ЦСКА хорошо играл и мог забить "Ахмату" больше 1
"Арсенал" и "Оренбург" назвали стартовые составы
Олег Иванов: мы что, теперь каждый тур будем про пенальти говорить. Те поплакали, другие 4
Александр Самедов: с будущим не определился, сейчас хочу немного отдохнуть (видео)
Владимир Пономарев: Марио Фернандес действует как крайний нападающий
Антон Швец: было несколько моментов в матче с ЦСКА, когда судья помогал, но это просто отговорки
Рашид Рахимов: не могу утверждать, что Глушаков сыграет в следующем матче
Виктор Гончаренко назвал сроки восстановления Сигурдссона, Васина, Набабкина и Дзагоева 7
Виктор Гончаренко: из-за травм ЦСКА не может усилить игру во втором тайме 3
Сергей Жуков: Чалову стоит сначала выиграть трофей с ЦСКА, а потом можно ехать 2
Борис Игнатьев: "Зенит" показывает очень пресный футбол - есть елка, но нет игрушек 4
Марио Фернандес прервал безвыигрышную серию ЦСКА 5
У "Зенита" есть предложение по Мевле
ЦСКА на своем поле разгромил "Ахмат" 95
"Монако" в меньшинстве вновь не смог одержать победу в чемпионате Франции 3
"Ман Сити" в гостях обыграл "Борнмут"
"Крылья Советов" и "Спартак" назвали составы на матч 7-го тура 26
Все новости