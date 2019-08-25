Директор академии "Краснодара" призвал болельщиков клуба перестать освистывать Берга

Директор академии "Краснодара" Арам Фундукян обратился к болельщикам клуба с просьбой перестать освистывать форварда команды Маркуса Берга."Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с "Локомотивом" часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде. Вспомните, как вы критиковали Уроша, — а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Фьола, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках fair play, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров. Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому.И еще. Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила Федора Смолова, это было неприятно. Хочу напомнить, что он двукратный лучший бомбардир чемпионата России в составе "Краснодара". Он доставил нам много счастливых минут. Надеюсь, что, когда Федор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом", — написал Фундукян в инстаграме.