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Директор академии "Краснодара" призвал болельщиков клуба перестать освистывать Берга

Директор академии "Краснодара" Арам Фундукян обратился к болельщикам клуба с просьбой перестать освистывать форварда команды Маркуса Берга.

"Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с "Локомотивом" часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде. Вспомните, как вы критиковали Уроша, — а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Фьола, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках fair play, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров. Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому.

И еще. Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила Федора Смолова, это было неприятно. Хочу напомнить, что он двукратный лучший бомбардир чемпионата России в составе "Краснодара". Он доставил нам много счастливых минут. Надеюсь, что, когда Федор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом", — написал Фундукян в инстаграме.

Sport24.ru


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Теги: Берг Краснодар
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