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Алексей Маклаков: ждал победный гол "Спартака" в конце матча с "Крыльями Советов"

Заслуженный артист РФ, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал победу "красно-белых" над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

"Впечатление двоякое — есть тревожность и радость. Опять провальный первый тайм, и по линии защиты, и по линии нападения. Слабо проявлял себя Мирзов — игрок работоспособный, но это не равноценно браку, который он допускает. Вот этот брак, присущий Зобнину, Айртону, говорит о провале. Очень ощущалось отсутствие Ещенко, еще Бакаев жадничает много — так нельзя, прекрасно сыграл Джикия. Я бы обратил внимание на технику игроков, и по-другому устраивал бы тренировочный процесс, потому что это повторяется. На старте чемпионата нужно иметь более подготовленных игроков, и если кто-то устал, то дайте отдохнуть.

Что касается второго тайма — было предчувствие, что сравняют, потому что атаки стали острее. Приятно было наблюдать Шюррле, так как он действительно становится лидером команды, очень много взял на себя. Я вижу очень много индивидуальной игры Шюррле и других игроков, но я люблю "Спартак" за командную игру. Индивидуальная игра говорит о том, что отсутствует наработка связей.

Потом игра выровнялась, и появилась некая схема атаки, которая для меня приятна, как для болельщика. Замечательный гол забил Ларссон. Но все равно осадок от первого тайма, так как впереди игра с "Зенитом" и с "Брагой". Есть небольшой мандраж после этого матча, как и у игроков в раздевалке. Но я рад, что заработали три очка, потому что они приобретены за счет игры, не только везения. После того, как мы победили ЦСКА — это был серьезный шаг к чемпионству.

Ожидал ли я этого гола от "Спартака" в конце матча? Да, я ожидал гола, и был вопрос только: на какой минуте он будет? Вот этот вот эхо дерби мне почему-то подсказывает, что все будет складываться положительно. С "Брагой" был очень нервный матч, опять после дерби, опять переходной. Но это начало.

Игроки устали? Да что уставать, только старт чемпионата, а уже устали. Нужно немного посмотреть за кулисы "Спартака", и обратить внимание на того, кто работает по физподготовке. Ну почему такое происходит? Почему такое снижение в начале первого тайма, а потом набор в начале второго? Я не специалист в большом футболе, но как болельщик, я вижу со стороны эти перепады. Могу предполагать, что упущен процесс набора физической формы. Может быть, нужно время, чтобы сработались друг с другом. По крайней мере, здесь второй гол должен был быть, и он состоялся. Жаль, что есть дефицит открытия, когда игрок с мячом не открывается, ждут от него индивидуальных действий. Чем больше будет предложений от игроков, находящихся в штрафной противника, тем будет лучше", - цитирует Маклакова Sport24.ru.


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Теги: Маклаков Спартак Крылья Советов
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