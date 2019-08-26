Лидер атак "Млады Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
— Вызов в сборную — что это для вас сейчас?
— Воспринял спокойно. Просто выступал в чемпионате, не прикидывал, вызовут или нет. Приятно, что пригласили.
— Не ожидали?
— Просто не думал об этом, правда. Придет вызов — супер. Нет — продолжаем работать дальше.
— Вы сделали покер. Эйфория?
— Нет, вот прям эйфории нет. Да и игрой недоволен, если только результатом.
— Чем же недовольны?!
— Я вышел после травмы, чувствую, что надо еще больше тренироваться. До сборной еще один матч чемпионата, постараюсь выйти на пик формы.
— То есть в этой встрече надо забить пять?
— Да. Или шесть.
— Тренер "Млады Болеслав" говорит, что вы должны играть еще лучше. Что он имеет в виду?
— Он подстегивает, часто говорит так, что я ему как сын, спрашивает с меня больше. Дает понять, что относится хорошо, но ждет еще большего. Это здорово.
— Вы контактировали со сборной перед вызовом?
— Нет. Узнал, когда написали друзья, потом на сайтах увидел.
— До конца трансферного окна неделя. Вы рассматриваете варианты перехода?
— Реагирую на все нормально. Стимул у меня простой — хочется сделать шаг вперед в карьере. Сегодня получил несколько звонков.
— От кого? От клубов?
— Да, от их представителей.
— Из России?
— Нет.
— А сами куда хотите?
— Посмотрим, какие поступят предложения. Главное — сделать в карьере шаг вперед, перейти в более сильный клуб. Паники у меня нет, а вот время еще есть.
"СЭ"
Николай Комличенко: забил четыре. В следующем матче хочу пять. Или шесть
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