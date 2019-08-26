Николай Комличенко: забил четыре. В следующем матче хочу пять. Или шесть

Лидер атак "Млады Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.— Воспринял спокойно. Просто выступал в чемпионате, не прикидывал, вызовут или нет. Приятно, что пригласили.— Просто не думал об этом, правда. Придет вызов — супер. Нет — продолжаем работать дальше.— Нет, вот прям эйфории нет. Да и игрой недоволен, если только результатом.— Я вышел после травмы, чувствую, что надо еще больше тренироваться. До сборной еще один матч чемпионата, постараюсь выйти на пик формы.— Да. Или шесть.— Он подстегивает, часто говорит так, что я ему как сын, спрашивает с меня больше. Дает понять, что относится хорошо, но ждет еще большего. Это здорово.— Нет. Узнал, когда написали друзья, потом на сайтах увидел.— Реагирую на все нормально. Стимул у меня простой — хочется сделать шаг вперед в карьере. Сегодня получил несколько звонков.— Да, от их представителей.— Нет.— Посмотрим, какие поступят предложения. Главное — сделать в карьере шаг вперед, перейти в более сильный клуб. Паники у меня нет, а вот время еще есть.