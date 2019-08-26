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Николай Комличенко: забил четыре. В следующем матче хочу пять. Или шесть

Лидер атак "Млады Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

— Вызов в сборную — что это для вас сейчас?

— Воспринял спокойно. Просто выступал в чемпионате, не прикидывал, вызовут или нет. Приятно, что пригласили.

— Не ожидали?

— Просто не думал об этом, правда. Придет вызов — супер. Нет — продолжаем работать дальше.

— Вы сделали покер. Эйфория?

— Нет, вот прям эйфории нет. Да и игрой недоволен, если только результатом.

— Чем же недовольны?!

— Я вышел после травмы, чувствую, что надо еще больше тренироваться. До сборной еще один матч чемпионата, постараюсь выйти на пик формы.

— То есть в этой встрече надо забить пять?

— Да. Или шесть.

— Тренер "Млады Болеслав" говорит, что вы должны играть еще лучше. Что он имеет в виду?

— Он подстегивает, часто говорит так, что я ему как сын, спрашивает с меня больше. Дает понять, что относится хорошо, но ждет еще большего. Это здорово.

— Вы контактировали со сборной перед вызовом?

— Нет. Узнал, когда написали друзья, потом на сайтах увидел.

— До конца трансферного окна неделя. Вы рассматриваете варианты перехода?

— Реагирую на все нормально. Стимул у меня простой — хочется сделать шаг вперед в карьере. Сегодня получил несколько звонков.

— От кого? От клубов?

— Да, от их представителей.

— Из России?

— Нет.

— А сами куда хотите?

— Посмотрим, какие поступят предложения. Главное — сделать в карьере шаг вперед, перейти в более сильный клуб. Паники у меня нет, а вот время еще есть.

"СЭ"


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Теги: Комличенко Сборная России
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