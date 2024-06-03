Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов останется в команде на будущий сезон. Как сообщает "РБ Спорт", данное решение было принято на встрече руководства ЦСКА по итогам сезона. Среди прочих, встречу посетили замглавы администрации президента России Максим Орешкин и генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в московском клубе недовольны работой Владимира Федотова и рассматривает вариант с увольнением российского специалиста. Сообщалось, что в качестве замены Федотову рассматривались кандидатуры наставника "Крыльев Советов" Виктора Осинькина, а также сербов Владимира Ивича и Марко Николича.
"Армейцы" завершили сезон на 6-м месте в итоговой таблице чемпионата России. В активе подопечных Владимира Федотова 48 очков по итогам 30-ти матчей сезона.
"РБ Спорт": руководство ЦСКА приняло решение оставить Владимира Федотова главным тренером на будущий сезон
Наставник ЦСКА Владимир Федотов сохранит свой пост на будущий сезон.
Фото: официальный сайт ЦСКА