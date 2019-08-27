Полузащитник и капитан "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал судейство в новом сезоне РПЛ и высказал свое мнение по нескольким эпизодам игры с ЦСКА (0:3) в 7-м туре чемпионата России.
"Если брать момент с желтой карточкой, которую показали мне, считаю, что там не было фола. Такой же эпизод был ранее, когда я у Магнуссона мяч отбирал, там фол не свистнули. Просто двойные трактовки какие-то. Но мне больше по судейству сказать просто нечего. Меня просто удивило, что в том моменте нашли фол. Это нормальная ситуация для нашего чемпионата.
Потасовка? В таких моментах судье надо более оперативно реагировать. Ну да, ребята потолкались немного, ничего страшного. Но если вы обратили внимание, то двоим игрокам «Ахмата» дали предупреждения и только одному армейцу. Такое впечатление, что они вдвоем его избивали.
Сейчас нам предстоит домашняя игра, постараемся исправить наше положение. Все можно поменять, всего же семь туров прошло", — цитирует Иванова News.ru.
Капитан "Ахмата" - о судействе в РПЛ: постараемся исправить наше положение
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