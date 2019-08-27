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Дмитрий Скопинцев: думаю, "Краснодар" ждет удача в Лиге Европы (видео)

Защитник ФК "Краснодар" Дмитрий Скопинцев прокомментировал свое появление на поле в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".



– Перед матчем игроки говорили, что попытаются отдать все силы, что будут довольны только в случае положительного результата, что покинут поле опустошенными. Есть ли такое чувство сейчас?
– Судя по тому, как ребята выглядели последние минут 15, я думаю, да. Все-таки мы играем на два фронта. Еще пока сезон только начинается относительно: прошло 6-7 туров. Лигочемпионский темп, понятное дело, выше. Но ничего, я думаю, нас ждет удача в следующем нашем турнире – в Лиге Европы.

– "Олимпиакос" – это показатель силы сегодняшнего "Краснодара" или была какая-то другая объективная причина проиграть?
– Я думаю, мы, "Олимпиакос" и "Порту" – это примерно одна категория команд. В этих играх могло случиться все, что угодно. Мы выиграли "Порту", потом получилось все наоборот. Так могло сложиться и у них. Не стоит искать какую-то закономерность. Все получилось так, как получилось. А мы должны выиграть следующий матч, который нам предстоит.

– Как здоровье?
– Хорошо, спасибо.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Скопинцев Краснодар Олимпиакос Rвидео
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