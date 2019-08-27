Дмитрий Скопинцев: думаю, "Краснодар" ждет удача в Лиге Европы (видео)

Защитник ФК "Краснодар" Дмитрий Скопинцев прокомментировал свое появление на поле в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".– Судя по тому, как ребята выглядели последние минут 15, я думаю, да. Все-таки мы играем на два фронта. Еще пока сезон только начинается относительно: прошло 6-7 туров. Лигочемпионский темп, понятное дело, выше. Но ничего, я думаю, нас ждет удача в следующем нашем турнире – в Лиге Европы.– Я думаю, мы, "Олимпиакос" и "Порту" – это примерно одна категория команд. В этих играх могло случиться все, что угодно. Мы выиграли "Порту", потом получилось все наоборот. Так могло сложиться и у них. Не стоит искать какую-то закономерность. Все получилось так, как получилось. А мы должны выиграть следующий матч, который нам предстоит.– Хорошо, спасибо.www.rusfootball.info