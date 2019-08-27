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Тони Вильена: не думаю, что "Краснодар" прям слабее "Олимпиакоса"

Полузащитник "Краснодара" Тони Вильена прокомментировал второе поражение от греческого "Олимпиакоса" в рамках матчей плей-офф Лиги Чемпионов.

– Что случилось после того мяча, что забил "Краснодар"?
– Я думаю, это было невезение. Я не могу слишком подробно разобрать эту ситуацию. Мы хорошо начали эту игру. У нас помимо забитого мяча было очень много разных моментов. Нужно было забивать еще больше.

– Во втором тайме показалось, что команда очень сильно устала. Хватит ли времени, чтобы остановиться к воскресению?
– Я думаю, что мы действительно устали во второй половине встречи. На нас давил тот факт, что надо было забивать еще мячи. Шесть мячей – это невозможно. Мы ни о чем не могли думать, кроме того, чтобы пытаться хотя бы выиграть эту игру. Время до воскресения есть, поэтому я надеюсь, что мы еще восстановимся.

– "Краснодар" реально слабее "Олимпиакосу", раз проиграл два раза?
– Я не думаю, что прям слабее. Обе игры развивались по-разному, а в итоге они завершились оба не в нашу пользу. В первой игре мы были не в самой лучшей физической форме и играли не очень хорошо. Окончательный счет первой игры был 4:0. Понятно, что на нас давил тот факт, что для прохода в следующую стадию надо было забивать 4-5 мячей. Мы начали хорошо этот матч, быстро забили. Но нам не повезло, что они быстро сравняли счет. А дальше уже было тяжело что-нибудь сделать.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Олимпиакос Вильена
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