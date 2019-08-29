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Сборная Молдавии вызывала двух футболистов из РПЛ на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной Молдавии назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Исландии (7 сентября) и Турции (10 сентября).
фото: Ziarul de Gard?
В состав вошли двое футболистов из чемпионата России — Кэтэлин Карп ("Уфа") и Раду Гынсарь ("Крылья Советов").

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Николай Чеботарь ("Сфынтул Георге").

Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Дину Граур ("Астра Джурджу", Румыния), Олег Рябчук ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Штефан Ефрос ("Сперанца"), Андрей Макрицкий, Валерий Макрицкий (оба — "Динамо-Авто"), Виктор Мудрак ("Петрокуб"), Артем Розгонюк ("Сфынтул Георге").

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Раду Гынсарь ("Крылья Советов", Россия), Евгений Кочук ("Сабаил", Азербайджан), Евгений Чеботару ("Академика", Румыния), Ясер Цуркан ("Петрокуб"), Александр Антонюк, Вячеслав Загаевский (оба — "Милсами"), Александр Суворов ("Сфынтул Георге").

Нападающие: Виталий Дамашкан ("Фортуна", Нидерланды), Владимир Амброс ("Петрокуб"), Михаил Гечев, Максим Кожокару (оба — "Шериф").

Официальный сайт молдавской федерации футбола


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Теги: Карп Гынсарь Крылья Советов УФА Чемпионат Европы Сборная Молдавии
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