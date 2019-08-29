Сборная Молдавии вызывала двух футболистов из РПЛ на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной Молдавии назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Исландии (7 сентября) и Турции (10 сентября).

фото: Ziarul de Gard?