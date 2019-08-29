Михаил Грушевский: ЦСКА необходимо усиление, но не может совершать трансферы как "Динамо", вообще неизвестно откуда располагающего такими финансами

"Полагаю, что все, кто болеет за ЦСКА, и даже те, кто не является болельщиками армейцев, сходятся во мнении, что усиление ЦСКА необходимо. Понятно, что в нынешних суровых реалиях ЦСКА не может себе позволить траты не только как у ведущих российских клубов, но и совершать трансферы уровня московского "Динамо", которое вообще неизвестно откуда располагает финансами на те покупки, которые производит, но это уж их дело. ЦСКА приходится работать на трансферном рынке, учитывая не только финансовый Fair-play, но и всем известные кредитные обязательства. ЦСКА может себе позволить варианты, скажем так, имени Николы Влашича, аренда которого год назад тоже в каком-то смысле выглядела рискованно, но полностью себя оправдала и доказала блистательность этого трансфера. Не будем так уже прибедняться, ЦСКА, конечно, может себе что-то позволить, но никак не тратить необдуманно. ЦСКА должен усилиться, особенно, с учетом предстоящей игры на два фронта, мы все на это надеемся. Игры в Лиге Европы по четвергам безумно трудные и внесут разбалансировку в ритмичность подготовки к матчам чемпионата, но, уверен, армейцы как-то будут с этим справляться.
Может быть, это прозвучит несколько иронично, но грядущее возвращение в строй Щенникова и Дзагоева — два очень хороших трансфера. Что касается потенциальных новичков, то разговоров вокруг ЦСКА ходит много. Разговоры явно не беспочвенные. Думаю, что и защитник и нападающий должны пополнить команду. Полагаю, это будут сдержанные в финансовом плане трансферы. Не исключаю, что это будут варианты с арендой, который позволят оценить перспективы футболистов в составе ЦСКА и определить необходимость полноценного соглашения с игроком на длительный срок. Будет ли этот тот самый Комличенко или ивуариец с грузинской фамилией Гогуа, я не знаю, но допускаю, что эта инсайдерская информация имеет под собой определенную почву. Не исключаю, что именно они являются кандидатами на усиление состава ЦСКА. То, что ЦСКА в этом нуждается, для меня очевидно. Посмотрите на состав, который может выйти в матче против "Арсенала". Пожалуй, наберется максимум два футболиста, способных качественно выйти на замену по ходу матча. Да, клуб в любом случае будет как-то выкручиваться и справляться с этой ситуацией. Пусть даже предстоящие приобретения не являются статусно-звездными и не шокируют футбольную общественность, я уверен, что нам это жизненно необходимо и с этим пополнением мы станем сильнее", — приводит слова Грушевского Bobsoccer.
Михаил Грушевский: ЦСКА необходимо усиление, но не может совершать трансферы как "Динамо", вообще неизвестно откуда располагающего такими финансами
Известный эстрадный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о трансферной политике красно-синих.
Фото: argumenti.ru
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