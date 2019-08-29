Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду защитника Гогуа.
— В биографии Гогуа были и непростые моменты. В частности, руководство "Партизана" обвиняло его в нарушении режима. Эти факты не смущали?
— Конечно, мы обо всем этом знали. Был очень серьезный разговор перед подписанием контракта. Очень жесткие условия прописаны в контракте в части нарушения дисциплины. Но не нужно быть лицемером. Каждый совершал какие-то ошибки, особенно в молодости. Мы считаем, что сможем избежать подобных инцидентов в нашей команде. Если нет, то контракт допускает крайне жесткие санкции в случае допущения подобного поведения.
Но не лишне вспомнить, что когда Мариу Фернандес к нам переходил, были определенные разговоры о дисциплине... Однако, видимо, люди меняются. Каждый может допустить какие-то ошибки в прошлом. Мы видим, как Роман Еременко сейчас выглядит в «Ростове». Надеемся, что эти проблемы у Гогуа останутся в прошлом.
ПФК ЦСКА
Роман Бабаев: в контракте Гогуа прописаны очень жесткие условия в части нарушения дисциплины
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