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Соломон Кверквелия: нужно будет обыгрывать "Ювентус", а потом взять футболку у Роналду

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия поделился впечатлением от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Почему-то такой группы не ожидал точно. Что ж, будет интересно! Против "Атлетико" мы не так давно играли, "Юве" — это вообще топ. Нужно будет обыгрывать итальянцев, а потом взять футболку у Роналду! (смеется). А если серьезно — я знаю, я уверен, что "Локомотив" может все. Особенно дома, при поддержке наших болельщиков. Учтем ошибки прошлого года и будем биться", — цитирует Кверквелию ФК "Локомотив".


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Теги: Кверквелия Локомотив Ювентус Роналду Серия А
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