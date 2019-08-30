Вильмар Барриос: "Спартак" — сложный соперник, но надеюсь, что смогу ещё раз ему забить
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился мнением по поводу жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов и предстоящем выездном матче РПЛ со "Спартаком".
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"Слабых соперников в Лиге чемпионов нет. Наша задача выкладываться в каждом матче на сто процентов, чтобы добиться желаемого результата. "Спартак" — сложный соперник, играет дома, будет стараться навязать нам свою игру. Нам надо не дать им это сделать и уехать из Москвы с победой. Каждый матч особенный. Для нас важно не то, как сыграл "Спартак" с "Брагой", а как мы сами будем играть. Очень надеюсь, что смогу ещё раз забить "Спартаку", но самое главное — хорошо сыграть командой. Не думал о том, что у меня три жёлтые карточки перед "Спартаком". Не жалел себя, выкладывался на полную", — передаёт слова Барриоса "Чемпионат".
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