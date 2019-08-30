Вильмар Барриос: "Спартак" — сложный соперник, но надеюсь, что смогу ещё раз ему забить

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился мнением по поводу жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов и предстоящем выездном матче РПЛ со "Спартаком".

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