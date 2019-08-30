Мартин Йиранек: "Спартак" в матче с "Зенитом" будет иметь небольшое преимущество за счет своего поля
Экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против "Зенита".
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Считаю, что такие матчи всегда идут особняком. Думаю, шансы здесь равны, победить может любая команда. Однако красно-белые будут иметь небольшое преимущество за счет своего поля. У москвичей появился командный дух, все ребята действуют как единый коллектив. "Зенит" же, наверняка, захочет реабилитироваться за неудачи в последних турах", — цитируют "Известия" Йиранека.
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