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Александр Соболев: уверен, что остаюсь в "Крыльях". А вызова в сборную не ждал (видео)

Лучший бомбардир российской премьер-лиги, нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0), невызов в сборную России, а также прояснил своё будущее.
Фото: Rusfootball.info
- Сегодня мы не приобрели очко, а потеряли два. Считаю, что могли выигрывать. Но не получилось. Концовку маленько смазали, но могли побеждать.

- Казалось, что ты сегодня рвал и метал на поле, хотел и в защите отработать, и сам все решить, пёр на пятерых защитников...

- Ничего особенного. Просто хотел, чтобы мы выиграли.

- На последних минутах был назначен опасный штрафной. Вспомнились матчи с "Локомотивом" и "Спартаком", где "Крылья" пропустили в концовке. Сердце дрогнуло?

- Я тоже вспомнил о "Локомотиве" и "Спартаке", но то, что мы не пропустили, это придаст нам уверенность.

- Расстроился, что не вызвали в сборную?

- Я уже говорил, что не ждал вызова и даже не думал об этом. Пока еще рано, всего 8 туров позади. Если на таком же уровне проведу еще полсезона или сезон, то да, может быть.

- Сейчас будет пауза на матчи сборных. Всё уляжется и ты успокоишься?

- Да я спокоен. Поеду завтра отдохну на природу.

- Заметил, что забежал в офсайд в эпизоде с незасчитанным голом?

- Нет, просто Радонич принял мяч спиной. Думал, он будет отдавать в край, а он отдал через себя, я не успел среагировать.

- В следующем матче с "Краснодаром" мы увидим вас в футболке "Крыльев Советов"? Есть ясность ?

- Я уверен, что увидим. Я буду играть в Краснодаре за "Крылья Советов", - передаёт слова Соболева корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



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Теги: Соболев Крылья Советов Динамо Rвидео
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