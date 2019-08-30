Александр Соболев: уверен, что остаюсь в "Крыльях". А вызова в сборную не ждал (видео)

Лучший бомбардир российской премьер-лиги, нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0), невызов в сборную России, а также прояснил своё будущее.

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- Сегодня мы не приобрели очко, а потеряли два. Считаю, что могли выигрывать. Но не получилось. Концовку маленько смазали, но могли побеждать.- Ничего особенного. Просто хотел, чтобы мы выиграли.- Я тоже вспомнил о "Локомотиве" и "Спартаке", но то, что мы не пропустили, это придаст нам уверенность.- Я уже говорил, что не ждал вызова и даже не думал об этом. Пока еще рано, всего 8 туров позади. Если на таком же уровне проведу еще полсезона или сезон, то да, может быть.- Да я спокоен. Поеду завтра отдохну на природу.- Нет, просто Радонич принял мяч спиной. Думал, он будет отдавать в край, а он отдал через себя, я не успел среагировать.- Я уверен, что увидим. Я буду играть в Краснодаре за "Крылья Советов", - передаёт слова Соболева корреспондентРоман Гуськов.