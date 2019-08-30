Александр Панов опроверг информацию о своём избиении на матче "Спартак" — "Брага"
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов опроверг информацию о том, что он подвергся нападению фанатов во время ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой".
Фото: facebook.com / Панов Александр
"Меня никто не избивал на матче "Спартака", это все неправда. Да, был небольшой конфликт, который закончился такой же небольшой потасовкой. Всё было ровно", — цитирует Панова Р-Спорт.
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