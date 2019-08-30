Александр Панов опроверг информацию о своём избиении на матче "Спартак" — "Брага"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов опроверг информацию о том, что он подвергся нападению фанатов во время ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой".

Фото: facebook.com / Панов Александр