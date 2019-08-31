Агент Игбуна рассказал о переговорах с несколькими клубами
Аллан Йенсен, агент нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна, оценил возможность ухода нигерийца из клуба в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
"Мы состоим в диалоге с несколькими клубами, названия которых я назвать не могу. Никто из нас не знает, что произойдет в следующие 48 часов, и как все сложится. Мы общаемся с клубами и с Шамилем Газизовым, генеральным директором "Уфы". Сильвестр уже давно в "Уфе", он хочет нового опыта. Переговоры продолжаются и пока будущее игрока не определено, Игбун не в той форме, чтобы выходить на поле. Поэтому он сегодня не играет", — сказал Йенсен Sport24.
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