"Оренбург" одержал первую победу в сезоне, одолев "Уфу"

Чемпионат России
8 тур
"Уфа" - "Оренбург" - 1:2
Голы: Деспотович, 40 (пенальти), Зотов, 66, Кротов, 68
8 тур
"Уфа" - "Оренбург" - 1:2
Голы: Деспотович, 40 (пенальти), Зотов, 66, Кротов, 68
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 60), Карп, Бизяк (Алиев, 72), Гиоргобиани (Кротов, 60).
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов (Козлов, 71), Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе (Сиваков, 62).
Предупреждения: Карп, 3, Шахов, 22,53, Пуцко, 39, 45+1, Аюпов, 45, Афонин, 90
Удаления: Пуцко, 45+1, Шахов, 53