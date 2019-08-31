"Оренбург" одержал первую победу в сезоне, одолев "Уфу"

Команда Владимира Федотова, занимавшая к началу 8 тура последнее место в таблице чемпионата России, наконец сумела впервые в сезоне победить. "Оренбург" в гостевом матче переиграл "Уфу", ранее одержавшую две победы подряд. Оренбуржцам здорово помог защитник "Уфы" Александр Пуцко, который на 39-й минуте сфолил в своей штрафной, а вскоре заработал вторую жёлтую карточку.



Фото: instagram.com/fcorenburg/