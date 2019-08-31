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"Оренбург" одержал первую победу в сезоне, одолев "Уфу"

Команда Владимира Федотова, занимавшая к началу 8 тура последнее место в таблице чемпионата России, наконец сумела впервые в сезоне победить. "Оренбург" в гостевом матче переиграл "Уфу", ранее одержавшую две победы подряд. Оренбуржцам здорово помог защитник "Уфы" Александр Пуцко, который на 39-й минуте сфолил в своей штрафной, а вскоре заработал вторую жёлтую карточку.
Фото: instagram.com/fcorenburg/
Чемпионат России

8 тур

"Уфа" - "Оренбург" - 1:2

Голы: Деспотович, 40 (пенальти), Зотов, 66, Кротов, 68


"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 60), Карп, Бизяк (Алиев, 72), Гиоргобиани (Кротов, 60).

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов (Козлов, 71), Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе (Сиваков, 62).

Предупреждения: Карп, 3, Шахов, 22,53, Пуцко, 39, 45+1, Аюпов, 45, Афонин, 90

Удаления: Пуцко, 45+1, Шахов, 53


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Теги: Оренбург Уфа
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