Владимир Федотов - о матче с "Уфой": это настоящий триллер, зрителям должно было понравиться

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвёл итоги матча с "Уфой" (2:1).

"Ну, как можно назвать сегодняшний матч? Я думаю, это настоящий триллер.



На мой взгляд, матч должен был понравиться зрителям, хотя в первом тайме было позиционное сражение, скажем так. Тем не менее, мы со стандарта получили нарушение, забили пенальти. Затем соперник остался в меньшинстве - и, казалось бы, всё должно было быть под нашим контролем. Но на ровном месте мы опять уравняли составы. Увеличили счёт уже в равных составах, тем не менее, допустили неимоверный ляп, когда находились в позиционной обороне - пропустили гол. И, естественно, наше положение, в котором мы находились, а это последнее место в таблице, начало "давать плоды". Мы занервничали, хотя самоотверженно оборонялись. Но всё-таки соперник имел возможность сравнять счёт, хотя и у нас тоже были хорошие эпизоды, когда мы могли до этого увеличить счёт.



По моменту с 11-метровым - это работа арбитра. Мы с этим столкнулись, было много эпизодов, когда такие же нарушения были в штрафной соперника, но пенальти не было. Нам со скамейки показалось, что был захват, на мой взгляд, чистый 11-метровый.



Перерыв в чемпионате? Для нас это манна небесная. У нас много новичков, нужно сыгрываться, искать взаимопонимание. Мы только-только обросли новыми футболистами, долго их ждали. Сами сегодня видели, что некоторые уже на морально-волевых доигрывали матч, поэтому нам перерыв на пользу. Подтянем всех функционально, приведём к общему знаменателю. Окунем в нашу философию, идеологию. И продолжим дальше двигаться по турнирной таблице", - приводит слова Федотова корреспондент Rusfootball.info.