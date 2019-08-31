» » Владимир Федотов - о матче с "Уфой": это настоящий триллер, зрителям должно было понравиться

Владимир Федотов - о матче с "Уфой": это настоящий триллер, зрителям должно было понравиться

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвёл итоги матча с "Уфой" (2:1).
"Ну, как можно назвать сегодняшний матч? Я думаю, это настоящий триллер.

На мой взгляд, матч должен был понравиться зрителям, хотя в первом тайме было позиционное сражение, скажем так. Тем не менее, мы со стандарта получили нарушение, забили пенальти. Затем соперник остался в меньшинстве - и, казалось бы, всё должно было быть под нашим контролем. Но на ровном месте мы опять уравняли составы. Увеличили счёт уже в равных составах, тем не менее, допустили неимоверный ляп, когда находились в позиционной обороне - пропустили гол. И, естественно, наше положение, в котором мы находились, а это последнее место в таблице, начало "давать плоды". Мы занервничали, хотя самоотверженно оборонялись. Но всё-таки соперник имел возможность сравнять счёт, хотя и у нас тоже были хорошие эпизоды, когда мы могли до этого увеличить счёт.

По моменту с 11-метровым - это работа арбитра. Мы с этим столкнулись, было много эпизодов, когда такие же нарушения были в штрафной соперника, но пенальти не было. Нам со скамейки показалось, что был захват, на мой взгляд, чистый 11-метровый.

Перерыв в чемпионате? Для нас это манна небесная. У нас много новичков, нужно сыгрываться, искать взаимопонимание. Мы только-только обросли новыми футболистами, долго их ждали. Сами сегодня видели, что некоторые уже на морально-волевых доигрывали матч, поэтому нам перерыв на пользу. Подтянем всех функционально, приведём к общему знаменателю. Окунем в нашу философию, идеологию. И продолжим дальше двигаться по турнирной таблице", - приводит слова Федотова корреспондент Rusfootball.info.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Уфа Оренбург Федотов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Оренбурга": слова Евсеева о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы 1
"Локомотив" и "Ростов" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ, Жоау Мариу — в запасе 1
Гендиректор "Уфы" — о судействе матча с "Оренбургом": это уже всё, край. Судья решил исход матча 1
"Енисей" дома проиграл "Чайке", красноярцы не выигрывают 10 матчей подряд 1
Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян пополнит "Локомотив" 1
Нобель Арустамян: "Динамо" заинтересовалось Дзадзой из "Торино", но отпугнула цена в 20 млн евро
Александр Беленов - о поражении "Оренбургу": судейство было в одну сторону. Вам так не кажется? 3
Деспотович: слава богу, "Оренбург" выиграл первую игру в сезоне, срочно нужны были очки
Вячеслав Кротов: хотелось продолжить нашу серию
Владимир Федотов - о матче с "Уфой": это настоящий триллер, зрителям должно было понравиться
Евсеев: может у нас судейский руководитель быть независим? Один "Газпром" мы обыграли, дочерний не смогли 45
Гус Тиль: стадионы, которые я успел увидеть в России, просто прекрасны
Агент Игбуна рассказал о переговорах с несколькими клубами
После победы над «Зенитом» «Уфа» получила пенальти и удаление, которые позволили «Оренбургу» одержать первую победу в сезоне 11
"Оренбург" одержал первую победу в сезоне, одолев "Уфу" 1
Форвард "Ференцвароша" Сигневич: доволен жребием Лиги Европы, так и хотел, чтобы ЦСКА попался
Александр Тарханов: посмотрим, как Сычев сможет восстановить то, что мог раньше 1
Дмитрий Сычев: очень рад возможности продолжить профессиональную карьеру
Дмитрий Сычев подписал контракт с армянским "Пюником" по системе "1+1"
"Рубин" и "Сочи" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ 1
"СКА-Хабаровск" на выезде переиграл "Луч"
Директор "Минска" рассказал об условиях перехода Дмитрия Прищепы в "Зенит"
Начо Монреаль покинул "Арсенал" и продолжит карьеру в "Реале Сосьедад"
"Зенит" взял в аренду защитника Дмитрия Прищепу из "Минска" 8
Бывший вратарь "Локомотива" и "Краснодара" Фильцов перешел в белорусский клуб
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Нобель Арустамян: подписание Гогуа — в стиле ЦСКА, он может выстрелить 5
Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма 47
"Уфа" и "Оренбург" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ
Игорь Шалимов: результаты в еврокубках такие, что под сомнение поставлен уровень нашего чемпионата 13
Все новости