"Ренн" отверг предложение "Зенита" по Клеману Гренье, но петербуржцы могут сделать ещё одно

Чемпион России надеется усилить свой состав 28-летним полузащитником "Ренна" Клеманом Гренье, информирует твиттер Yahoo Sport France.



Фото: topmercato.com

По информации источника, президент "Ренна" Оливье Летанг принял решение отклонить предложение петербуржцев, однако переговоры ещё не завершены окончательно. Возможно, "Зенит" сделает ещё одно предложение по экс-игроку "Генгама", "Лиона" и "Ромы", который в прошлом сезоне забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач в играх за "Ренн".