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"Ренн" отверг предложение "Зенита" по Клеману Гренье, но петербуржцы могут сделать ещё одно

Чемпион России надеется усилить свой состав 28-летним полузащитником "Ренна" Клеманом Гренье, информирует твиттер Yahoo Sport France.
Фото: topmercato.com
По информации источника, президент "Ренна" Оливье Летанг принял решение отклонить предложение петербуржцев, однако переговоры ещё не завершены окончательно. Возможно, "Зенит" сделает ещё одно предложение по экс-игроку "Генгама", "Лиона" и "Ромы", который в прошлом сезоне забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач в играх за "Ренн".


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Теги: Гренье Ренн Зенит
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