«Лукас уже успешно прошёл медицинское обследование. Сегодня он подпишет контракт», — сказал Фара в беседе с «Чемпионатом».
Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до декабря 2019 года с правом последующего выкупа.
Лукас Сантос успешно прошёл медобследование и сегодня подпишет контракт с ЦСКА
Фабиано Фара, агент полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщил, что сегодня его клиент подпишет контракт с московским ЦСКА.
Фото: instagram.com
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