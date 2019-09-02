Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал, когда будет утвержден план по внедрению Fan ID в чемпионате России. В конце февраля 2019 года Министерство спорта России разработало проект концепции применения системы идентификации и доступа зрителей на матчах чемпионата и Кубка России, которую планировалось внедрить с 1 июля. Впервые система персонализированных паспортов болельщика была использована на Кубке конфедераций — 2017, а затем на чемпионате мира — 2018. Паспорт болельщика был обязательным документом для допуска на стадион.
"Взяли паузу до середины сентября по утверждению плана. Решается, в какую сторону пойдем. Вопрос с внедрением решен, но все делается, чтобы это было удобно для болельщика", - цитирует Мейтина Sport24.
РПЛ: вопрос с внедрением Fan ID решен
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